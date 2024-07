Ex-centroavante do Botafogo brilha e coloca o Peñarol na final

Tem ex-jogador do Botafogo se destacando pelo mundo. Afinal, neste sábado (27), quem teve a honra de brilhar foi o centroavante Babi, do Peñarol. No Estádio Campeón Del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, pela última rodada, a fera marcou o gol que definiu a passagem dos Carboneros para a final do Torneio Intermediário, competição que acontece entre os dois semestres no futebol do país vizinho.

Nos acréscimos da partida, Babi aproveitou jogada coletiva e concluiu com muito estilo, para garantir a festa da torcida local: 1 a o muito suado. Antes, porém, o Peñarol sofreu, jogou mal e viu o Defensor ser melhor na maior parte do embate. O brasileiro começou o jogo no banco e entrou, sob a direção de Diego Aguirre, ex-São Paulo, Atlético-MG, Inter e Santos, no decorrer da partida.

Agora, o Peñarol aguarda Nacional ou Danúbio para a grande final, no próximo domingo (4). O Bolso receberá o Boston Rivers, no Parque Central. Se vence, garante o maior clássico uruguaio na decisão. Já a Franja, dois pontos atrás, o Liverpool, no Jardines del Hipódromo.

Babi passou no Botafogo de 2020 a 2021. No Glorioso, marcou sete gols em 30 jogos. Em seguida, o Athletico-PR o contratou. Porém, sem espaço, acabou emprestado a Santa Clara (POR), Goiás e, agora, Peñarol.

