Rony pede desculpas após derrota do Palmeiras em casa

O Palmeiras sofreu a segunda derrota consecutiva e viu a invencibilidade cair no Allianz Parque. Com time reserva, o Alviverde jogou mal, sofreu com a falta de entrosamento e foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0, neste sábado (27), pela 20ª rodada do Brasileirão. Após o jogo, o atacante Rony pediu desculpas pela marca negativa dentro de casa.

“Nos cobramos muito. Fizemos um jogo abaixo do esperado, eles souberam aproveitar os espaços e decidiram no contra-ataque. Pedimos desculpas pela atuação. Temos uma equipe muito qualificada e uma cobrança muito grande para fazermos bons jogos. Perdemos um jogo que não poderíamos perder, mas temos que seguir trabalhando”, disse o atacante.

O Palmeiras terá uma sequência decisiva de jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores no próximo mês, com confrontos pesados contra Botafogo e Flamengo, além do clássico com São Paulo. O atacante Rony projetou a sequência e ressaltou a qualidade do elenco palmeirense.

“É uma sequência muito difícil. Temos partidas decisivas. O professor (Abel Ferreira) tem confiança em cada atleta. Temos que continuar trabalhando porque temos uma decisão pela frente. É sofrer essa derrota hoje, mas amanhã virar essa página”, completou.

