Borré marca no fim, e Inter arranca empate com o Bahia

Em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno, Bahia e Internacional ficaram no 1 a 1, na noite deste sábado (27), na Fonte Nova, em Salvador. David Duarte abriu o placar para os mandantes no início do jogo, enquanto Borré igualou para o Colorado aos 44 do segundo tempo.

Com o resultado, o Tricolor chega aos 32 pontos, rondando o G6 do Brasileirão. Já o Inter está com 20 pontos, aproximando-se da zona de rebaixamento. No entanto, o Colorado tem só 15 jogos. O embate marcou a reestreia do zagueiro Vitor Hugo com a camisa do Bahia. Ele voltou ao Esquadrão após um ao no Panathinaikos, da Grécia.

Confira a tabela do Brasileirão

O Bahia começou avassalador. Afinal, logo no primeiro minuto, Everaldo quase marcou um golaço de bicicleta. Três minutos depois, Thaciano desperdiçou outra boa chance para os baianos. Porém, neste embalo, o Tricolor abriu o placar. Aos 12, Carlos De Pena cobrou falta na área, e David Duarte abriu o placar.

O Inter, então, acordou para a partida. Primeiro, chegou com Wesley. Depois, com Valencia. O embate caiu um pouco em termos de emoção, mas voltou a emocionar o torcedor na reta final. O Bahia até balançou as redes com Thaciano. O Inter respondeu com Borré e Valencia, o primeiro para e o segundo na trave.

O Colorado voltou do segundo tempo mais organizado, conseguindo tocar mais a bola no meio-campo. No entanto, a equipe comandada esbarrava na má pontaria e também na boa marcação do Bahia. Mercado e Gabriel Carvalho levaram perigo antes dos 10 minutos. Na sequência, Valencia desperdiçou boas oportunidades.

O Inter seguiu pressionando até o fim da partida, e buscou o empate quando a derrota parecia certa. Isso porque aos 44, Gustavo Prado chutou de fora da área. Mesmo com uma finalização fraca, Marcos Felipe deu rebote, no pé de Borré, que não desperdiçou: 1 a 1.

Próximos jogos

O Inter volta a campo agora no próximo domingo (04), quando recebe o Palmeiras, às 17h, no Beira-Rio. Já o Bahia visita o Fluminense, no mesmo dia, mas uma hora mais cedo. Antes, porém, também no Rio de Janeiro, encara o Botafogo, mas pela ida das oitavas de final da Copa do Brasill.

BAHIA X INTERNACIONAL

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 27/7/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte (Vitor Hugo, aos 30’2ºT) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Carlos de Pena (Everton Ribeiro, aos 12’2ºT) e Cauly; Biel (Rafael Ratão, aos 12’2ºT), Thaciano (Iago, aos 12’2ºT) e Everaldo (Luiano Rodríguez, aos 12’2ºT) Técnico: Rogério Ceni

INTER: Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabéi; Bruno Gomes (Rômulo – Intervalo), Bruno Henrique (Matheus Dias, aos 30’2ºT) e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado, aos 25’2ºT); Wesley (Hyoran, aos 35’2ºT) , Borré e Valencia (Lucca, aos 30’2ºT) Técnico: Roger Machado

Gols: David Duarte, aos 12’1ºT (1-0) e Borré, aos 44’2ºT (1-1)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Gustavo Rodrigues de Olivera (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartão amarelo: Gilberto (BAH); Rochet, Bustos e Mercado (INT)

Cartão vermelho:

