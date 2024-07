Fortaleza vence o São Paulo, segue no G4 e mantém invencibilidade no Castelão

Em clima de festa no Castelão, o Fortaleza fez o dever de casa e bateu o São Paulo por 1 a 0, pela 20ª rodada do Brasileirão. Renato Kayzer, de pênalti, abriu o placar, no primeiro tempo, e carimbou o triunfo do Leão do Pici. Com a vitória, a equipe cearense segue no G4, agora com 36 pontos, enquanto o Tricolor paulista segue com 32, mas caiu para sétimo.

Na 21ª rodada, o Tricolor paulista recebe o Flamengo, no sábado (3), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Durante a semana, os comandados de Zubeldía recebem o Goiás, às 20h (de Brasília), também no Morumbis, pelas oitavas da Copa do Brasil. O Leão do Pici, por sua vez, encara o Cruzeiro, na segunda-feira (5), às 21h (de Brasília), no Kléber Andrade, em Cariacica.

Gol relâmpago

No primeiro minuto de jogo, o Fortaleza aplicou um contra-ataque e surpreendeu o adversário. Breno Lopes ganhou de Igor Vinícius na corrida e caiu na área. Nesse sentido, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda assinalou pênalti. Na cobrança, Renato Kayzer deslocou Rafael e abriu o placar.

Paredão salva

Depois da cobrança de escanteio de Wellington Rato, o São Paulo teve a chance de empatar em três finalizações seguidas. No entanto, Juan Alan Franco e Ferraresi não conseguiram furar o bloqueio do Leão, que terminou com uma boa defesa do goleiro João Ricardo.

Não valeu

Em jogada de contra-ataque, os visitantes tiveram superioridade numérica. Nestor abriu para Wellington Rato, que finalizou para boa defesa de João Ricardo. No rebote, Calleri balançou a rede e deixou tudo igual, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o tento. Ainda no primeiro tempo, os donos da casa tiveram chances, mas Breno Lopes não conseguiu avançar.

Sem direção

O sistema defensivo do São Paulo teve dificuldades para conter os avanços do ataque adversário. Em outra boa chegada do Leão, Kusevic subiu sozinho, no meio da zaga, mas cabeceou para fora, já no segundo tempo.

Bola no travessão

Na melhor chance do São Paulo na partida, Wellington Rato bateu escanteio na área, e no rebote Bobadilla arriscou direto para o gol e acertou o travessão.

Jogada plástica

Se por um lado, os visitantes acertaram o travessão, os donos da casa não ficaram para trás. Hércules recebeu na direita e fez boa jogada individual. Assim, o jogador finalizou de chapa e acertou a trave esquerda de Rafael. No rebote, Renato Kayzer não aproveitou.

Mais uma na trave

O São Paulo foi para cima na busca pelo empate e voltou a acertar a trave. Dessa forma, Luiz Gustavo arriscou de muito longe e carimbou o poste esquerdo de João Ricardo.

Tento anulado

Em mais um rápido contra-ataque do Leão do Pici, a bola chegou até Moisés, que dividiu com Rafael e estufou a rede para delírio da torcida. No entanto, após auxílio do VAR, o árbitro anulou o gol ao dar toque de mão do jogador na disputa da jogada. Em seguida, Hércules, que já estava no banco, foi expulso.

Por fim, o São Paulo brigou até o fim para tentar o empate, porém a equipe cearense segue invicta no Castelão, com sete vitórias e três empates.

FORTALEZA 1 x 0 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Data e hora: 27/7/2024, às 21h30 (horário de Brasília)

Gols: Renato Kayzer (3’/1ºT) (1-0)

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kusevic, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rosseto, Hércules (Kervin Andrade 27’/2ºT) e Lucas Sasha (Pedro Augusto 37’/2ºT); Marinho (Yago Pikachu 37’/2ºT), Breno Lopes (Moisés 20’/2ºT) e Renato Kayzer (Lucero 27’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Ferraresi, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla (Liziero 27’/2ºT) e Rodrigo Nestor (Ferreira 12’/2ºT); Wellington Rato (Erick 27’/2ºT), Juan (Luciano 12’/2ºT) e Calleri. Técnico: Zubeldía.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões Amarelos: Brítez, Hércules, Kervin Andrade (FOR) / Luciano, Zubeldía, Bobadilla, Wellington e Rafinha (SP)

Cartões Vermelhos: Hércules

