River Plate oficializa a demissão de Martín Demichelis

Informação que começou a circular no fim de semana pela imprensa argentina, a demissão do técnico Martín Demichelis no River Plate é oficial. Em comunicado, a representação de Buenos Aires comentou sobre o tema.

Da mesma forma que antecipou a mídia local, Demichelis fará seu último jogo à frente do Millionario neste domingo (28), contra o Sarmiento. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília), no Mâs Monumental, pela oitava rodada do Campeonato Argentino.

Na última semana, uma reunião ocorreu entre o profissional de 43 anos de idade e a diretoria riverista. Apesar da demonstração de apoio e até mesmo a discussão de possíveis reforços, o clima para sua permanência se tornou cada vez mais difícil. Em especial, pela pressão vinda da oposição e também das arquibancadas.

As críticas para com o trabalho de Martín Demichelis no comando do River Plate eram constantes desde que ele assumiu o cargo, em dezembro de 2022. Apesar dos três títulos conquistados no período, a qualidade do futebol apresentado e os resultados recentes tornaram o ambiente insustentável. Para se ter uma ideia, em jogos oficiais, o time não vence desde o dia 2 de junho.

Velho conhecido

Desse modo, a primeira opção que surge como viável seria tentar o retorno de Marcelo Gallardo. Após a construção de um verdadeiro legado entre 2014 e 2022, ele teve apenas um trabalho, no Al-Ittihad (Arábia Saudita). Porém, depois de um decepcionante biênio de 2023/2024, ele deixou o comando do clube do Oriente Médio. Na Arábia, ele dirigiu a equipe em 33 partidas com 16 vitórias, três empates e 14 derrotas.

Além do aspecto técnico, problemas de relacionamento com a principal figura do elenco, Karim Benzema, também colaboraram para o fim da passagem de Gallardo no Al-Ittihad.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.