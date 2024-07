Fluminense marca no primeiro tempo e derrota o Bragantino

O Fluminense confirmou a ótima fase pela qual passa e venceu o Bragantino por 1 a 0 – seu terceiro triunfo seguido -, na manhã deste domingo (28), em Bragança Paulista (SP), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 17 pontos e pode terminar a rodada na 17ª posição na tabela. Com a derrota, o Bragantino estacionou nos 25, e pode e, com isso, pode deixar a metade superior da classificação.

Agora ambas as equipes viram a chave para os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Bragantino vai à Curitiba enfrentar o Athletico, quarta-feira (31). Pela mesma competição, o Flu joga no dia seguinte, diante do Juventude, em Caxias do Sul (RS).

Fluminense abre o placar no fim do primeiro tempo

Sob forte sol, a primeira etapa foi disputada em ritmo mais lento do que o comum. Sendo assim, embora o Bragantino tivesse domínio territorial, nada criou digno de nota nos primeiros 45 minutos. O Fluminense, contudo, passou a ser mais agudo a partir da metade da etapa. Desse modo, quase abriu o placar aos 35, quando Serna recebeu de Kauã Elias e, na área, bateu para defesa espetacular de Lucão.

O gol Tricolor, afinal, saiu aos 43. Ganso, na intermediária pelo lado esquerdo, achou Kauã Elias na área e a cria de Xerém precisou de apenas um toque: Fluminense 1 a 0.

Segundo Tempo

Se não ameaçou durante toda a primeira etapa, o Bragantino, contudo, precisou de apenas cinco minutos para acertar a trave tricolor na segunda, em conclusão de Eric Ramires. Disposto a igualar o marcador, o Massa Bruta,em resumo, dominou as ações em toda a segunda etapa.

A clara subida de produção, todavia, não se refletiu em muitos lances de perigo e muito menos em gols. Raul, em chute aos 13, e Vinicinho, em outra conclusão aos 42, ameaçaram o gol de Fábio. O Flu, por fim, quase marcou o segundo com Kauã Elias, aos 24, em sua única chance. Já nos acréscimos, os donos da casa jogaram a bola na área e o goleiro tricolor defendeu sem dificuldades cabeçada de Luan Cândido.

BRAGANTINO 0 X 1 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro 2024 – 20ª Rodada

Data: 28/7/2024

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Lucão, Nathan Mendes, Lucas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Raul (Vinicinho, 32’/2ºT), Lucas Evangelista (Eric Ramires, Intervalo), Lincoln (Juliano Viana, 12’/2ºT); Helinho, Thiago Borbas (John John, 12’/2ºT) e Vitinho (Henry Mosquera, Intervalo). Técnico: Pedro Caixinha

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; André (Felipe Andrade, 37’/2ºT), Martinelli (Nonato, 25’/2ºT) e Ganso (Lima, 25’/2ºT); John Arias (Renato Augusto, 37’/2ºT), Kevin Serna (Marquinhos, 14’/2ºT) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Gols: Kauã Elias, 43’/1ºT (0-1)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)



Cartão Amarelo: Diogo Barbosa (FLU); Luan Cândido (RBB)

Cartão Vermelho: –

