Mano credita boa fase do Flu à mudança de comportamento dos jogadores

Três vitórias consecutivas, três jogos sem sofrer gols. O Fluminense conquistou mais uma vitória no Brasileirão neste domingo, derrotando o Bragantino por 1 a 0. Em entrevista coletiva após o jogo no estádio Nabi Abi Chedid, o técnico Mano Menezes destacou a principal mudança que ele vê no time do Tricolor: o comportamento dos jogadores.

“A dificuldade começa em conseguir três vitórias seguidas no Brasileiro. Se você olhar na tabela, verá que é raro encontrar uma equipe que consiga isso, mesmo entre as primeiras colocadas. Isso dá uma ideia da dificuldade que é alcançar essa sequência, especialmente na nossa posição na tabela. A pressão aumenta. Temos trabalhado muito nisso; nossos jogadores são tecnicamente muito bons e foram escolhidos com base nesse conceito de jogo. Jogar nas circunstâncias em que estamos exige outros comportamentos. A grande transformação da equipe nesse curto período está no comportamento. Aceitar um pouco de humildade, saber que é preciso marcar e evitar que o adversário jogue. Se você vier aqui e deixar o Bragantino jogar, você vai perder, porque eles têm uma ótima equipe”, disse Mano.

Mano destaca melhora na confiança

“A equipe suportou bem e tem conseguido lidar com a dificuldade. Hoje tivemos um pouco de sorte, porque a bola bateu na trave e não entrou. Levamos os três pontos. Não podemos relaxar de forma alguma, mas estamos começando a confiar mais em nós mesmos. Não precisamos mais olhar tanto para os lados e torcer contra os outros times. Entendemos que, fazendo nossa parte, como temos feito nos últimos jogos, vamos sair dessa situação”, acrescentou.

O técnico destacou o ganho de confiança proporcionado pela série de vitórias, mas reforçou que o mais importante para o Fluminense, que subiu temporariamente para a 18ª posição, é não perder.

A vitória, por fim, encerra o mês de julho para o Fluminense, que terá que conciliar o Brasileirão com mais duas competições em agosto: a Libertadores e a Copa do Brasil. Perguntado sobre a possibilidade de dividir o elenco para atuar em todas as frentes, Mano, em suma, reforçou que o clube terá que avaliar as prioridades para a temporada 2024.

“O Fluminense tem um bom elenco, na nossa avaliação, capaz de manter boas atuações. Todos vão enfrentar dificuldades neste mês, especialmente os que estão jogando as três competições. Precisamos saber dosar e entender as prioridades, sem abrir mão delas. Mas também não podemos descartar as outras competições, porque acredito que os jogadores que não estão jogando e que entrarão em determinados momentos estarão preparados para isso”, comentou.

