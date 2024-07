Sauditas superam ingleses em proposta por Raphinha, do Barcelona

Raphinha é motivo de disputa entre sauditas e ingleses. A vantagem é dos asiáticos, que superam o Arsenal na oferta ao Barcelona pelo meia-atacante brasileiro. Enquanto o Arsenal propôs 50 milhões de euros (R$ 307 milhões), o Al-Hilal, clube de Neymar e Jorge Jesus, chegou a 65 milhões de euros (R$ 399,7 milhões). A informação é do jornal “Mundo Deportivo”.

Raphinha chegou ao Barça por 57 milhões de euros (R$ 350 milhões) fixos, mais sete de variáveis de benefícios a cumprir. Assim, a grana dos árabes pagaria o preço da fera (R$ 43 milhões) e seria uma injeção de capital importante para o clube catalão, que ainda tem dois alvos no mercado: Williams, do Athletic Bilbao (ESP), e Olmo, do Red Bull Leipzig (ALE).

O jogador não quer sair. Mas, nos corredores do Camp Nou, o Barcelona cogita a venda do brasileiro para abrir vaga a estes dois nomes que estão no radar, ambos campeões da última Eurocopa, pela Espanha. Por ora, o Barça só arrecadou 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) com as saídas de Riad ao Crystal Palace e Guiu ao Chelsea.

E o Arsenal? Convence o Barcelona?

Nos Gunners, o ex-volante Edu, compatriota de Raphinha, tem outra carta na manga: a camisa 10 do time londrino. Mais uma arma, então, para seduzi-lo.

Apesar do interesse inglês, Raphinha já replicou uma publicação do Barça sobre seu período no clube. O brasileiro está prestes a iniciar sua terceira temporada e vai se juntar aos demais companheiros que estão na pré-temporada, nos Estados Unidos. Gündogan e Koundé, que disputaram a Eurocopa por Alemanha e França, respectivamente, também retornam a ficam à disposição do técnico Hansi Flick.

Pelo Barcelona, em duas temporadas, Raphinha saiu campeão duas vezes. A saber: uma Liga Espanhola e uma Supercopa da Espanha.

