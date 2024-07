Guarani bate Brusque e volta a vencer na Série B após 13 jogos

O Guarani voltou a reencontrar o caminho das vitórias, ao bater o Brusque por 1 a 0, neste domingo (28), no Brinco de Ouro, pela 18° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus Bueno, aos 3 minutos da etapa final, balançou a rede e garantiu os três pontos do Bugre, que não conseguia vencer há 13 jogos. Com o resultado, a equipe paulista foi aos 11 pontos, mas segue na lanterna da competição, três pontos atrás do Ituano. Já os catarinenses também vivem situação delicada e corre risco de rebaixamento, pois tem 18 pontos e ocupa o 18º lugar.

Goleiro do Brusque faz a diferença no primeiro tempo

Se tivermos que destacar um personagem no primeiro tempo do embate, com certeza este seria o goleiro Matheus Nogueira. Afinal, o paredão do Brusque salvou a equipe catarinense em diversas oportunidades e conseguiu manter o placar zerado até a ida para o intervalo. João Victor, Luan Dias e Caio Dantas até tentaram mas pararam no muro catarinense. Além disso, o Bugre ainda acertou a trave em duas ocasiões, mas não estava destinado a marcar na etapa inicial. Por outro lado, a equipe visitante pouco produziu e apenas se preocupou em se defender no Brinco de Ouro.

Matheus Bueno garante vitória do Guarani

Após tanta pressão na primeira etapa, o gol do Guarani era questão de tempo. E saiu logo aos 3 minutos da etapa final. Matheus Bueno recebeu a bola de Luan Dias na área e finalizou de cabeça para balançar a rede. Contudo, apesar do gol, o Bugre seguiu em cima. Aos nove, Caio Dantas quase ampliou, mas Matheus Nogueira salvou o Brusque. Reinaldo ainda saiu na cara do paredão catarinense, mas tirou demais do arqueiro e finalizou para fora. Na reta final, os treinadores promoveram mudanças e o jogo caiu de ritmo. Perfeito para o time paulista controlar a partida e conseguir voltar a vencer após 13 jogos.

Jogos da 18ª rodada da Série B

Sexta-feira (26/7)

Ituano 0x0 Vila Nova

Sábado (27/7)

Coritiba 1×0 Chapecoense

Mirassol 1×0 Operário

Sport 3×1 Ponte Preta

Domingo (28/7)

Guarani 1×0 Brusque

CRB x Santos – 18h30

América-MG x Ceará – 18h30

Segunda-feira (29/7)

Paysandu x Novorizontino – 18h30

Terça-feira (30/7)

Avaí x Botafogo-SP – 21h

Goiás x Amazonas (adiado)

