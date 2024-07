Titular na vitória do Flamengo, Léo Ortiz afirma preferência na zaga

Léo Ortiz atuou como zagueiro, sua posição de origem, na vitória do Flamengo por 2 a 0 em cima do Atlético Goianiense na tarde deste domingo (28), no Maracanã, em partida pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sete partidas levando pelo menos um gol, o Rubro-negro não teve a defesa vazada neste jogo. Após a partida, o zagueiro declarou a preferência por jogar na sua posição de origem – ele já atuou algumas pelo time carioca como volante:

“Todo jogador quer estar jogando. Então, nunca que eu diria não e desde que eu cheguei, eu falei que estaria a disposição independente da posição. E fui bem como volante, participei. Voltaram os jogadores da posição, voltaram como seria natural. E agora vou trabalhar. Óbvio que eu tenho a preferência de jogar na zaga, não tenho dúvidas, é a minha posição”, afirmou.

Léo Ortiz disse ainda que desde antes de acertar com o clube, sabia que viria para brigar por posição. Além disso, afirmou que não fica insatisfeito de ser usado como volante, mas reforça que vai estar sempre trabalhando para quando tiver a oportunidade de atuar como zagueiro, dar conta do recado:

“Insatisfação nunca teve, eu quando cheguei aqui ainda falei na entrevista que eu sabia que vinha aqui para disputar posição no mais alto nível. Sabia que a competição por posição seria muito grande que se eu não quisesse isso eu não teria vindo pra cá. Eu era capitão, titular no Red Bull Bragantino então se fosse pensando nisso eu estaria numa zona de conforto maior. Vim pra cá pra buscar minha posição, óbvio que quero estar sempre jogando. Mas respeito muito a decisão do treinador, respeito muito meus companheiros. A gente cresce dia a dia, buscando todo mundo, os quatro cinco zagueiros no elenco jogar. Então acho que é um crescimento de todos, vou estar me preparando todo dia pra toda oportunidade que eu tiver como tive hoje dar conta do recado e mostrar meu trabalho”, falou.

Léo Ortiz fala sobre liderança no Brasileiro e mata-mata

O Flamengo reassumiu a liderança do Brasileirão após a vitória neste domingo. O clube carioca ainda tem um jogo a menos, mas estar na ponta da tabela era um objetivo, principalmente após os tropeços recentes jogando em casa. O zagueiro falou da importância de estar na ponta da tabela:

“Buscar de novo o que a gente tinha conquistado que era liderança que a gente tinha perdido nessas ultimas rodadas com resultados ”negativos” que tivemos aqui dentro de casa contra o Cuiabá e Fortaleza e que fez com que a gente perdesse a liderança, que a gente buscasse isso que a gente tinha conquistado antes e que isso ia nos dar uma confiança maior, sempre estar na liderança ali, te dá um conforto e uma confiança maior ainda pra poder jogar tanto dentro como fora de casa”, declarou.

As oitavas de final da Copa do Brasil começam nesta semana e o time carioca enfrenta o Palmeiras. Léo também falou sobre esse próximo confronto:

”Lógico que todo mundo fala que se fosse preferir enfrentar grandes clubes a gente prefere enfrentar depois, mas aconteceu de ser agora contra o Palmeiras e tem esses confrontos também no Brasileiro tanto quanto o Botafogo como o Palmeiras nesse meio tempo. É trabalhar dobrado, fazer mais, se preparar melhor e acho que o nosso time vem dando grandes respostas quando enfrenta grandes adversários. A gente tem que se preparar melhor ainda não só pra esses jogos como pra outros que vão ter nesse meio tempo, pra conseguir fazer grandes resultados, conseguir passar nas competições de mata-mata e nos manter lá em cima no Campeonato Brasileiro”, finalizou.

O Flamengo enfrenta o Palmeiras pela Copa do Brasil, na quarta-feira (31), no Maracanã, às 20h.

