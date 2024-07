Santos sai na frente, mas deixa vitória escapar contra o CRB

O Santos perdeu uma grande oportunidade de disparar na liderança da Série B do Brasileirão. O Peixe saiu na frente do placar contra o CRB, mas cedeu o empate ainda na etapa final, neste domingo (28), no Estádio Rei Pelé, pela 18ª rodada. Serginho fez o gol do alvinegro, enquanto o artilheiro Anselmo Ramon empatou para os alagoanos.

Veja a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro!

Com o resultado, o Santos chegou aos 33 pontos e segue na liderança da Série B com quatro de vantagem para o segundo colocado. O CRB, por sua vez, sobe para décimo, com 24. O Peixe volta a campo na próxima sexta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), contra o Sport, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do campeonato.

Santos sai na frente, mas cede empate

O primeiro tempo foi equilibrado e intenso. CRB e Santos alternaram momentos de domínio e criaram boas oportunidades. O Peixe teve um pouco mais de controle das ações e levava mais perigo no ataque, assustando nas chegadas com Serginho, Guilherme e Otero. Por sua vez, o time alagoano apostava nas jogadas de velocidade, mas não conseguiu passar do goleiro Gabriel Brazão.

O Santos retornou do intervalo mais agressivo. Foram duas oportunidades com menos de dez minutos até abrir o placar com Serginho, aos 11, após boa jogada de João Schmidt. O Peixe, no entanto, se acomodou com a vantagem e deu espaço para o CRB, que cresceu no jogo. O artilheiro Anselmo Ramon não perdoou, empatou aos 31 e garantiu um ponto para cada lado.

CRB x Santos

18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data: 28/07/2024

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão (Gustavo Henrique, min. 27’/2ºT) e Ryan (Willian Formiga, min. 37’/2ºT); Falcão (Chay, min. 24’/2ºT), João Pedro e Gegê; Kleiton (Labandeira, min. 24’/2ºT), Léo Pereira (Mike, min. 25’/2ºT) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair Paula, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Rincón, min. 46’/2ºT) e Serginho (Patrick, min. 33’/2ºT); Otero (Pedrinho, min. 36’/2ºT), Julio Furch (Willian, min. 32’/2ºT) e Guilherme (Miguelito, min. 32’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Fernanda Kruger e (Fifa-MT) e Lucas Torquato Guerra (DF)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

Gols: Serginho, aos 11′ do 2ºT (0-1); Anselmo Ramon, aos 31′ do 2ºT (1-1)

Cartões amarelos: Léo Pereira, Saimon e Chay (CRB); Diego Pituca e Miguelito (SAN)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.