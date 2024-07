Tite garante Matheus Cunha como titular contra o Palmeiras

Em entrevista coletiva após a vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Atlético Goianiense neste domingo (28), no Maracanã, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Tite garantiu que vai manter o goleiro Matheus Cunha como titular. Além disso, o treinador ainda ponderou sobre erros individuais e afirmou que o futebol não é um esporte individual:

“Não é o goleiro que toma gol. É uma equipe que sofre gols. Não é um centroavante que faz gol, goleador. É uma equipe que constrói. Então a gente tem que ter essa percepção, se não tiver essa percepção a gente fica individualizando. E futebol, definitivamente não é um esporte individual. Aliás, até esportes individuais eles tem toda um aparato de fisioterapeuta, psicólogo.. olha as Olimpíadas e a gente tem a condição de ver”, disse.

O time carioca levou pelo menos um gol nas últimas sete partidas pelo Brasileiro – foram 10 gols sofridos dos 19 em 18 partidas. Com algumas mudanças na parte defensiva da equipe para a partida contra o Atlético – como Léo Ortiz na zaga e Matheus Cunha no gol, o time voltou a passar um duelo sem ser levar gol.

Assim, já com mudanças definidas no time titular pelo técnico Tite, o Flamengo enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, o Rubro-Negro visita o São Paulo no sábado (3), no Morumbis, pela 21° rodada do Brasileirão.

