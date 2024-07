Hulk garante a duríssima vitória do Atlético sobre o Corinthians

Hulk fez 38 anos nesta semana (dia 25), mas foi ele quem deu o presente para a torcida do Atlético. Afinal, sagrou-se o grande nome do Galo na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo (28/7), na Arena MRV, pela 20ª rodada do Brasileirão. Afinal, marcou os dois tentos e foi o melhor de seu time, que não fez grande jogo, mas conseguiu três importantes pontos para alegria de sua torcida, que compareceu em peso: 44.048. Yuri Alberto marcou para o time paulista, que fez bom jogo e foi superior a maior parte do tempo. O zagueiro Lyanco estreou no Galo entrando no segundo tempo e foi expulso nos acréscimos.

Após este jogo movimentado e tenso em que os dois goleiros foram muito bem, o Galo foi aos 28 pontos, em nono lugar. Mas o Timão se complica. É o 15º, com 19 pontos, apenas um ponto a mais do que o primeiro dentro da zona de rebaixamento, o Vitória.

Atlético na frente; Corinthians empata

O Corinthians foi superior nos primeiros 30 minutos. Conseguiu envolver o Atlético e, mesmo quase levando um gol (Hugo Souza fez boa defesa) criou as oportunidades mais claras e quase marcou com Yuri Alberto, para grande defesa de Matheus Mendes. Contudo, aos 31 minutos, Hulk sofreu falta perto da área. Hulk cobrou e a bola bateu em Garro na barreira. Pênalti que Hulk cobrou e colocou o Galo na frente.

Só que o placar não refletia o que era o jogo. Porém, a justiça foi feita aos 38 com o gol de empate do Corinthians. Primeiramente, Romero tocou para Yuri Alberto livre na área. Mas ele chutou e Matheus Mendes mandou a escanteio. Contudo, nem deu tempo para Yuri Alberto lamentar a chance. Após escanteio, Garro levantou a bola e Yuri cabeceou com categoria, deixando tudo igual.

Chances em profusão

O Galo voltou para o segundo tempo com o zagueiro Lyanco – que fazia a sua estreia – na vaga do zagueiro Bruno Fuchs, ambos jogando improvisado como lateral-direito. E foi por ali que o Timão quase virou. Aos dois minutos, Ryan entrou nas costas de Lyanco e chutou para grande defesa de Matheus Mendes. Aos sete, Yuri Alberto entrou como quis pela esquerda e chutou para defesa parcial de Matheus Mendes. Garro pegou a sobra e fuzilou. Só que o goleiro atleticano fez mais um defesaço. O Galo estava mal, mas Hulk, não. Ele tratou de buscar o jogo, quase marcou aos nove, chutou raspando a trave. Aos 11, chutou para grande defesa de Hugo.

Hulk decide

O jogo era lá e cá. Wesley, que entrara para aumentar o poder de fogo do Timão foi preciosista e perdeu clara oportunidade na área para o Timão. Junior Alonso escorou escanteio cobrado por Scarpa que Hugo Souza salvou no reflexo antes da bola bater no travessão e não entrar. A torcida do Galo já comemorava o gol. Mas, se não entrou neste lance, pouco depois, Hulk fez das dele pela direita e cruzou. Ramalho tentou cortar mas acertou Paulinho, que vinha para o arremate. Pênalti. Hulk bateu, aos 40 minutos, recolocou o Galo na frente.

O Corinthians não deixou de buscar o empate. Ramalho quase marcou ao isolar uma bola rechada da defesa após chuveirinho. Mas o Galo, que terminou com dez após a expulsão de Lyanco aos 52 minutos, segurou o triunfo.

ATLÉTICO 2X1 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 20ª Rodada

Data: 28/7/2024

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público: 44.048

Renda: R$ 3.010.301,27

ATLÉTICO: Matheus Mendes; Bruno Fuchs (Lyanco, intervalo), Battaglia, Junor Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Fausto Vera (Alan Franco, 22’/2ºT), Gustavo Scarpa (Paulo Vitor, 44’/2ºT) e Bernard (Vargas, 33’/2ºT); Paulinho (Sarávia, 44’/2ºT) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fágner (Matheuzinho, 42’/2ºT), Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Raniele (Pedro Raulo, 42’/2ºT), Alex Santana, Ryan (Charles, 18’/2ºT) e Rodrigo Garro (Coronado, 25’/2ºT); Ángel Romero (Wesley, 25’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Diaz

Gols: Hulk, de pênalti, 31’/1ºT (1-0) Yuri Alberto, 38’/1ºT (1-1); Hulk, de pênalti, 40’/2ºT (2-1)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Raphael Pires (Fifa-GO) e Thiago Henrique Farinha (RJ)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartões Amarelos: Bruno Fuchs, Lyanco (ATL); Hugo Souza, Alex Santana, Coronado (COR)

Cartão Vermelho: Lyanco (ATL, aos 52’/2ºT)

