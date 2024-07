Cruzeiro x Fortaleza, pelo Brasileirão será em Cariacica, no Espírito Santo

O dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, confirmou que a partida entre o time mineiro e o Fortaleza será mesmo realizada em Cariacica, no Espírito Santo. Ronaldo Fenômeno, ex-mandatário do futebol celeste, é quem vendeu o mando anteriormente.

Todavia, a diretoria do Fortaleza não aceita a mudança para o local devido à logística e alega que não foi avisada com antecedência. Assim, o jogo não poderia mudar de estádio. A partida está marcada para o dia 5 de agosto, uma segunda-feira.

Dirigente conseguiu reverter duas vendas de mando do Cruzeiro

Contudo, a direção do Cruzeiro afirma que houve um acordo com os organizadores do Mineirão para o jogo ocorrer no estádio. No entanto, sem o aval do Fortaleza, a alteração não se concretizou. Conforme a gestão de Pedro afirma, o clube mineiro vendeu quatro mandos de jogos no Brasileirão.

Entretanto, o dirigente atual conseguiu reverter dois deles. Por outro lado, o duelo contra o São Paulo será realizado em Brasília.

O Cruzeiro vem de uma grande vitória contra o Botafogo fora de casa e, portanto, soma 35 pontos e está em quinto lugar na competição nacional.

