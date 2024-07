Chance de queda do Fluminense diminui após reação; veja os números

O Fluminense ainda não saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão, porém reagiu com três vitórias seguidas e vê a possibilidade se aproximar sob o comando de Mano Menezes. Após o triunfo por 1 a 0 sobre o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, a chance de queda diminuiu para 49.9%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade de Minas Gerais (UFMG).





Vale lembrar que os números chegaram à 75% no pior momento da equipe carioca na temporada. Com a chegada de Thiago Silva, o Tricolor não só triunfou três vezes consecutivas, como não sofreu mais gols. Em campo, o defensor tem esbanjado qualidade e experiência e comandado o setor.

Além disso, os retornos de André, que estava lesionado, e Jhon Arias, que disputou a Copa América com a Colômbia, foram importantes para encorpar o time. A presença dos reforços também contribuíram para a reação, com boas atuações de Kevin Serna e Nonato. Ignácio completa o quarteto que chegou ao clube neste segundo semestre.

O lanterna Atlético-GO lidera a lista de possíveis rebaixados, com a probabilidade de 93.5%. Na sequência, Vitória (51.0), Fluminense (49.9), Corinthians (46.7), Cuiabá (39.6) e Grêmio (38.9) estão acima dos 30. Completam a lista, Juventude (25.3), Criciúma (20,4), Vasco (13.1) e Internacional (12.4). O Colorado tem 5 partidas a menos que seus adversários.

Por fim, o Tricolor agora soma 17 pontos, um a menos que o Grêmio, primeiro time fora da zona de rebaixamento, porém com um jogo a menos. Com os três triunfos, a equipe carioca tem a chance de deixar o Z4 já na próxima rodada com uma combinação de resultados.

