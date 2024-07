Com Thiago Silva, defesa se transforma em pilar da reação do Fluminense

O sistema do Fluminense mudou da água para o vinho, algo que reflete diretamente na reação da equipe carioca no Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor conquistou três vitórias seguidas e agora, com 17 pontos, já vê a possível saída da zona de rebaixamento mais perto da realidade.



Inegavelmente, essa mudança tem nome: Thiago Silva. O ídolo da torcida voltou ao clube depois de quase 16 anos de conquistas no futebol europeu. O jogador trouxe qualidade e experiência ao setor e alavancou as exibições de seus companheiros de zaga: Thiago Santos, contra Cuiabá e Palmeiras, e Antônio Carlos, diante do Bragantino.

Diante disso, o time sofreu gol em 16 rodadas seguidas, boa parte do primeiro turno, algo que se modificou nas últimas atuações. Nas últimas três rodadas, a defesa não foi vazada e as vitórias por 1 a 0 fizeram o time saltar de meros 8 pontos para 17. A diferença para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento caiu de 7 para apenas um, com todo o segundo turno pela frente.

Sem individualizar

O técnico Mano Menezes prefere não individualizar a reação e destaca a reestruturação de todo um sistema de jogo. O gaúcho frisou que outros nomes também subiram de produção com a nova forma de atuar, mais posicional e uma defesa mais firme.

“Já falamos bastante sobre isso. Respeito muito a opinião, mas não gosto de individualizar tanto porque não acredito nisso. Acredito no contrário: estruturar bem uma equipe primeiro, um sistema. Quando você estrutura bem, jogadores como o Thiago vão se sobressair, porque são acima da média. Mas nós temos crescimento de Thiago Santos, que esteve tão bem quanto o Thiago (Silva) no jogo passado. De Diogo Barbosa, que estava oscilando e está mais firme. De Samuel Xavier, que voltou a ser o jogador que todo mundo diz que ele era”, explicou.

Mudança de comportamento

O comandante ressaltou durante a coletiva de imprensa, que a reação do Fluminense passa muito pela mudança no comportamento. Para o técnico, o time entendeu que precisava também se dedicar na marcação e não deixar o adversário jogar para reencontrar as vitórias e retomar a confiança.

“Jogar nas circunstâncias que estamos requer outros comportamentos. A grande transformação da equipe nesse curto espaço de tempo está no comportamento. Aceitar um pouco, uma boa dose de humildade, saber que você tem que marcar, evitar que o adversário jogue. Se vier aqui e deixar jogar, você vai perder, porque o Bragantino é uma ótima equipe”, disse Mano.

