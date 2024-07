Em acerto de renovação, Fortaleza leva João Ricardo ao cinema

O Fortaleza anunciou a renovação de contrato com o goleiro João Ricardo até o fim de 2027. Para deixar o momento mais especial, o clube convidou o atleta para assistir ao trailer “Defesas de Cinema” em uma sala de cinema. Assim, a exibição mostrou as grandes defesas que o arqueiro tricolor fez desde quando chegou ao clube. Um sorteio escolheu cinco sócios-torcedores e acompanhantes para assistir junto ao atleta, que também contou com a presença surpresa de sua filha e sua esposa.

Defesas espetaculares que salvaram o Leão em vários jogos teriam que ser exibidas e prestigiadas em uma sala de cinema com os torcedores. Essa foi a ideia do anúncio de renovação do goleiro João Ricardo, que se emocionou com a ação ao lado da sua família.

“Estou emocionado, não esperava, estou muito feliz com a renovação e próximo a minha família em mais três temporadas. Gostamos muito daqui, do clube, da cidade e do estado. Então, é muito gratificante, acho que o carinho que recebemos desde quando chegamos aqui nos incentivou muito a querer muito isso. Então, o torcedor pode esperar muito do João Ricardo, que cada dia se dedique mais, que trabalhe mais para sempre estar melhor para defender nas melhores formas possíveis as cores do Fortaleza. Agradecer também o carinho do torcedor que compareceu e veio prestigiar”, celebrou o goleiro.

Fortaleza realiza promoção ‘ser sócio tá no preço’

O sorteio escolheu cinco sócios do programa Sócio Fortaleza para acompanhar a ação. Ao final, ganharam brindes e camisas autografadas, e fizeram registros com o atleta, que tem conquistado o carinho da torcida tricolor. Erasmo Paulino De Souza, sócio desde 2018 com o plano Leão Fiel Recarga, foi um dos participantes e destacou a ação. “A gente é contemplado aqui com essa ação do sócio torcedor, que vale muito a pena ajudar o clube, no dia a dia, ir aos estádios e dando força ao clube. Além disso, ter essa surpresa de renovação do nosso paredão”, celebrou o torcedor.

Até 31 de julho, o Sócio Fortaleza oferece até 33% de desconto para adesão e renovação nos planos “É o Laion” e “Leão Fiel”. Basta acessar sociofortaleza.com.br ou ir até as lojas Pici ou Laion World para aproveitar a promoção. Os sócios do Leão têm acesso livre em jogos do Fortaleza como mandante mediante check-in, descontos de até 15% em produtos oficiais, em farmácias, restaurantes, participação em experiências e muito mais.

