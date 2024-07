Atlético inicia maratona de jogos e tem importantes decisões pela frente

Agora o bicho vai pegar. Se o Atlético teve na última semana dias livres para treinar, agora a rotina de jogos será intensa. E a maratona já começa nesta segunda-feira (29).

Em comunicado, o Galo divulgou os agendamentos da semana. Os atletas treinam na Cidade do Galo na tarde desta segunda e já ficam no Centro de Treinamentos para a viagem para Maceió. Na quarta-feira, o Galo encara o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na quinta-feira, o time mineiro treina em Maceió e depois viaja para Criciúma. No sábado, o Galo enfrenta o time da casa, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco retorna na madrugada de sábado para domingo.

No entanto, na outra quarta-feira, o Galo recebe novamente o CRB, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Dias depois terá o clássico contra o Cruzeiro, novamente pelo Brasileirão.

Três dias depois, todavia, o Galo terá a primeira decisão das oitavas da Copa Libertadores, contra o San Lorenzo. A primeira partida será na Argentina. No dia 17 de agosto, o clube mineiro recebe o Cuiabá, pelo Brasileirão e no dia 20 tem o jogo de volta da competição continental.

A intensa rotina de jogos, afinal, encerra no dia 24 de agosto, com o duelo entre Atlético e Fluminense, na Arena MRV, pelo Brasileirão.

