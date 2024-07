São Paulo deve ter time completo contra o Goiás

O técnico Luis Zubeldía deve ter força máxima à disposição para o duelo contra o Goiás, nesta terça-feira (30), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília), no Morumbis.

Dessa maneira, Luciano, Arboleda e Ferreira, que ficaram no banco de reservas contra o Fortaleza, voltam ao time. Junto a eles retorna Lucas Moura, que cumpriu suspensão no jogo pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que Alisson e Pablo Maia, em recuperação de lesões grave, estão fora de combate.

Quem deve aparecer pela primeira vez na lista de relacionados é o volante Marcos Antônio. Afinal, nesta segunda-feira (29), ele foi regularizado e está a disposição de Zubeldía para o confronto.

Os jogadores se reapresentaram nesta segunda-feira pela manhã para iniciar a preparação para o duelo com o Goiás. Os jogadores que foram titulares contra o Fortaleza fizeram trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco foi a campo.

Assim, o time titular que vai enfrentar o Goiás deve ser: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

