Jogos Olímpicos: dupla é autorizada após reprovação em teste de gênero

De acordo com o jornal britânico The Guardian, mesmo com a ligação rompida o próprio sistema oficial do COI informa que Imane e Lin foram desclassificadas após testes de gênero no ano passado. No registro consta que Khelif foi “desclassificada poucas horas antes de seu confronto pela medalha de ouro contra Yang Liu no Campeonato Mundial de 2023, em Nova Delhi, na Índia, depois que seus níveis elevados de testosterona não atenderam aos critérios de elegibilidade”. Similarmente, em relação a Yu-ting consta que a taiwanesa “perdeu sua medalha de bronze após não cumprir os requisitos de elegibilidade com base nos resultados de um teste bioquímico”.

Liberação do COI e datas de estreia

Com a autorização do COI, Imane Khelif e Lin Yu-ting estão liberadas para estrearem nos Jogos Olímpicos de Paris. Enquanto a argelina estreia na quinta-feira (01), a tailandesa debuta na sexta-feira (02).