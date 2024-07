Corinthians sobe o tom contra a arbitragem; entenda

O Corinthians viveu dias agitados no Brasileirão. Não bastasse a situação incomoda do time no Campeonato Brasileiro, a arbitragem ganhou espaço no noticiário do clube, principalmente após os duelos contra Grêmio e Atlético-MG, onde os lances polêmicos definiram os resultados.

O primeiro capítulo foi contra o Tricolor. Na Neo Química Arena, o pênalti assinalado de Kannemann em Romero causou revolta nos gaúchos. No fim, o placar por 2 a 2 evitou que o Corinthians fosse derrotado.

Preocupado com toda a repercussão negativa, a diretoria do Alvinegro organizou uma ida ao Rio de Janeiro para se reunir com Wilson Luis Seneme, chefe da comissão de arbitragem da CBF.

Não deu tempo de se proteger. No último domingo (28), o Corinthians foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1. A arbitragem voltou a ser pauta. Desta vez, o árbitro Bruno Arleu de Araújo despertou a ira nos corintianos que reclamaram das decisões e, principalmente da penalidade marcada a favor do Galo nos minutos finais.

Um dos mais inconformados com as escolhas da arbitragem foi o goleiro Hugo Souza. Na visão dele, o juiz quis interferir a favor dos mineiros e o motivo se deu por conta de tudo o que ocorreu desde a partida contra o Grêmio.

“Dois pênaltis que o juiz quis dar. Fizemos um bom jogo, nossa equipe teve as melhores oportunidades. A gente soube suportar a pressão do Atlético, sofremos com dois pênaltis ali. Precisamos ver se realmente foi pênalti, o juiz decide o jogo. Vamos trabalhar para seguir o campeonato e conquistar a vitória no próximo jogo”, afirmou após o confronto.

Próximo jogo do Corinthians

Agora, fica a expectativa para saber como será o reencontro do Corinthians diante do Grêmio, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com os dois times atentos com as decisões da equipe de arbitragem, cabe a Marcelo de Lima Henrique conduzir o jogo sem maiores problemas.

