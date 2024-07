Com novidades, Gabriel Milito prepara Atlético para enfrentar o CRB, na Copa do Brasil

O técnico Gabriel Milito levará força quase máxima para o duelo do Atlético contra o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o comandante relacionará Rubens e o meia Zaracho. Contudo, o goleiro Everson e o atacante Alisson seguem em recuperação.

Rubens se recuperou de uma ruptura do ligamento colateral medial e de uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Por outro lado, o argentino Zaracho estava tratando de uma pubalgia. Sua última aparição ocorreu na vitória sobre o Internacional, no Beira-Rio, pela 12ª rodada do Brasileirão. É provável que o meia comece no banco, afinal, Bernard é o titular. Entretanto, Fausto Vera será desfalque porque já defendeu o Corinthians na edição atual.

O Atlético enfrentará o CRB no Estádio Rei Pelé, no jogo de ida da competição nacional, marcado para quarta-feira (31). O time venceu a Copa do Brasil em duas oportunidades: em 2014, na final contra o Cruzeiro, e depois em 2021, quando bateu o Athletico na grande decisão.

Veja os relacionados do Atlético

Goleiros: Matheus Mendes, Gabriel Delfim, Gabriel Átila

Defensores: Arana, Mariano, Rubens, Saravia, Alonso, Fuchs, Igor Rabbelo, Lyanco, Alan Franco, Battaglia

Meio-campistas: Fausto Vera, Bernard, Igor Gomes, Otávio, Paulo Vitor, Scarpa, Zaracho

Atacante: Palácios, Alan Kardec, Paulinho, Cadu, Hulk, Vargas

