Vasco chega a 21 jogadores da base utilizados no ano

Ao entrar contra o Grêmio, no último domingo (28), o jovem GB tornou-se o 21º jogador revelado pelo Vasco a atuar pelo clube em 2024. O atacante de 19 anos entrou aos 26′ da etapa final contra o Tricolor, atuando por 19 minutos em sua estreia profissional.

Esta conta leva em consideração todos os atletas criados na base cruz-maltina, não fazendo a distinção de ano de estreia, aliás. Alex Teixeira e Philippe Coutinho, por exemplo, constam na lista.

LEIA MAIS: Vasco perde titular suspenso para próxima rodada do BR-24

Aos 19 anos, o jogador é, assim, um dos mais bem avaliados da base do Vasco. Nascido em 2005, GB chegou ao clube com nove anos, em 2014, e participou de uma geração vencedora que conquistou a Copa Brasileirinho Sub-14, o Campeonato Carioca Sub-17 (duas vezes), e Sub-20, além de chegar nas finais do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil Sub-17. Dessa forma, ele renovou com o Vasco ainda em 2024, assinando vínculo até 2028.

Sua estreia se dá com o técnico Rafael Paiva, que o comandou no sub-20, aliás. O atual interino da equipe promoveu outras estreias de jovens da base, como Estrella, Bruno Lopes e Lyncon.

Veja a lista de jogadores da base do Vasco a atuar em 2024

Rayan – 17 jogos

JP – 9 jogos

Erick Marcus – 8 jogos

Leandrinho – 7 jogos

Estrella – 4 jogos

Lucas Eduardo – 3 jogos

Coutinho, Halls*, Zé Vitor*, Cauã Paixão*, Rodrigo*, Miranda*, Cauan Barros*, Matheus Julião, Paulinho Babilônia e Victão – 2 jogos

Bruno Lopes, Lyncon, Alex Teixeira, Léo Jacó e GB – 1 jogo

TOTAL: 21 jogadores

*Jogadores que já saíram do Vasco

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.