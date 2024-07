Erick sofre com concorrência e ainda busca minutos com Zubeldía

O atacante Erick ainda busca ganhar mais espaço com o técnico Luis Zubeldía. Na derrota para o Fortaleza por 1 a 0, pela 20ª rodada do Brasileirão, no Castelão, ele atuou nos 20 minutos finais do embate e mostrou que pode ser uma opção para o treinador. Contudo, o jogador sabe que sofre com a grande concorrência.

Erick costuma atuar mais pelo lado direito do ataque, lugar onde atualmente Lucas Moura é titular. O camisa 7 é dono absoluto do setor, capitão do time em algumas ocasiões e craque da equipe. Para reserva, Zubeldía ainda conta com Wellington Rato e André Silva, que também pode atuar pelas beiradas. Assim, Erick aparece como uma das últimas opções. Lembrando que o jovem Willian Gomes também briga por esta vaga.

Aliás, o próprio Zubeldía admitiu que Erick não vem tendo muitos minutos por conta da concorrência.

“Claro que com a temporada passando, o Erick e outros jogadores terão minutos. Mas é basicamente porque quando chegamos, usei um atacante que era o André, depois o Lucas, que muitos diziam que a posição era mais dentro e realmente se viu a melhor versão de Lucas na direita”, disse Zubeldía.

“Por isso o Erick perdeu alguns minutos, mas não tenho dúvidas de que vai ter minutos. O que acontece é que também há jogadores de experiência, que são importantes para São Paulo e que você quer que tenham a melhor versão possível. Então, se não joga o Erick, porque joga outro jogador que também é importante”, completou.

Erick deve ganhar minutos nos próximos jogos

Contudo, existe a expectativa que ele ganhe mais minutos nos próximos jogos. Isso porque o São Paulo voltará a atuar pela Copa do Brasil e a Libertadores. Assim, Zubeldía deve mesclar bastante a equipe, preservando alguns atletas no Brasileirão. Assim, aparece a chance do atleta mostrar que pode sim, ser um jogador importante no esquema tático do treinador.

