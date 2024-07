Mbappé fica próximo de pagar quantia milionária e virar dono de clube na França

Mesmo com apenas 25 anos, Mbappé já faz movimentos para empreender fora das quatro linhas. Afinal, segundo o jornal francês “Le Parisien”, ele está próximo de se tornar proprietário de um clube na França, seu país natal. Trata-se do SM Caen, que atualmente disputa a Segunda Divisão local. As tratativas ocorrem já há algumas semanas, e a tendência é que haja um desfecho positivo.

O novo jogador do Real Madrid vai desembolsar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 122 milhões na cotação atual). É o montante para adquirir 80% das ações do Caen. Assim, caso ocorra a concretização das negociações, o atacante tomará o lugar de acionista majoritário que era do fundo de investimentos americano Oaktree. A propósito, o restante das ações ficará sob posse do presidente do conselho de supervisão do clube francês, Pierre-Antin Capton.

Posteriormente, com o negócio fechado, a intenção de Mbappé é designar Ziad Hammoud, diretor geral da empresa que cuida da imagem do craque, como o presidente do Caen, ao lado de sua mãe, Fayza Lamari.

Na última temporada, a equipe terminou sua participação na Segunda Divisão Francesa na sexta colocação. Deste modo, o principal objetivo é retornar à elite do futebol local, algo que não ocorre há cinco anos.

Curiosidade entre Mbappé e Caen

Um fato curioso é que, quando ainda estava iniciando sua trajetória no futebol, Mbappé fez testes em três clubes: o próprio Caen, o Real Madrid e o Monaco. Apesar de toda magia e vislumbre que rodeiam os Galácticos, que também era o que almejava, ele foi atuar no time do Principado.

No Monaco, começou a se destacar nas quatros linhas e, depois, se transferiu para o PSG, quando já era uma realidade. Anos depois, indicou que não ativaria a cláusula de renovação com o clube da capital francesa. Em seguida, nesta temporada, chega sem custos aos Merengues e realizará o seu sonho de infância.

En 2013, Kylian Mbappe faisait des essais au SM Caen. 11 ans plus tard, il devient l’actionnaire majoritaire du club. pic.twitter.com/i4f08UAXVd — France RMCF (@FranceRMCF) July 29, 2024

