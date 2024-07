Palmeiras e Flamengo têm equilíbrio em mata-matas, mas com vantagem verde

Palmeiras e Flamengo fazem, nesta quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes, que se enfrentaram em algumas finais nos últimos anos, realizam mais um duelo de mata-mata em sua rica histórica. E o aproveitamento mostra um grande equilíbrio, mas com vantagem alviverde.

O duelo na Copa do Brasil será o oitavo eliminatório entre Palmeiras e Flamengo. Nos sete anteriores, o Verdão levou a melhor em quatro oportunidades, enquanto o Rubro-Negro saiu vitorioso nas outras três vezes. O retrospecto conta as finais que as duas equipes fizeram nos últimos anos.

A rivalidade entre os clubes começou desde a chegada de Abel Ferreira, em novembro de 2020. Neste período, as equipes fizeram três finais. O Palmeiras levou a melhor na Libertadores de 2021 e na Supercopa do Brasil de 2023, saindo com a taça. Já o Flamengo ficou com o título da Supercopa do Brasil em 2021.

Na história, o Palmeiras levou a melhor também nas quartas de final da Copa do Brasil de 1999 e na semifinal da Copa dos Campeões de 2000. Por sua vez, o Flamengo conseguiu avançar na semifinal da Copa do Brasil de 1997 e na final da Copa Mercosul de 1999.

Assim, com retrospecto equilibrado e uma rivalidade aflorada nos últimos anos, as equipes começam a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta acontece na semana que vem, na quarta (7), às 20h, no Allianz Parque.

