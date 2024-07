Fluminense acerta contratação de Facundo Bernal, do Defensor

O Fluminense acertou mais uma contratação para a sequência da temporada. Trata-se do volante Facundo Bernal, do Defensor Sporting, do Uruguai. Depois de uma longa negociação, o atleta, de 20 anos, deve chegar em breve ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato. A informação é do jornalista Nico Musetti.

Dessa forma, o Tricolor irá pagar 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos. Antes disso, uma proposta de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,9 milhões) por 80% dos direitos do jogador havia sido recusada pelo clube uruguaio.

A novela aumentou por mais tempo por causa das conversas sobre a forma de pagamento. O Fluminense pretendia um prazo mais longo, enquanto o Defensor exigia algo mais curto. Os clubes, então, alinharam o pagamento, que acontecerá até o fim de 2026.

Fortalece o meio e pode substituir André

O uruguaio tem presença constante nas seleções de base do Uruguai. No entanto, uma lesão o impediu de disputar a Copa do Mundo Sub-20 da categoria, realizada no começo do ano, na Argentina.

Uma de suas maiores virtudes é a facilidade nas transições ofensivas e a boa chegada na área, afinal, ele tem 1,87 m de altura. O jogador pode ser uma peça de reposição para uma possível saída do André, que tem proposta do Fulham, da Inglaterra.

Por fim, o Fluminense também acertou com quatro jogadores: os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato e o atacante Kevin Serna.

