Dívida do Atlético faz São Paulo desistir de contratação

O São Paulo não quer mais a contratação do zagueiro Maurício Lemos. Se antes os tratos estavam adiantados, a situação parou e o Tricolor voltou ao mercado em busca de outro nome. O problema, no entanto, foi na parte mineira da negociação.

Ciente de que não está nos planos de Gabriel Milito, o jogador colocou-se à disposição para ser negociado. Todavia, ele cobrou uma dívida do clube mineiro. O Galo, por sua vez, não conseguiu efetuar o pagamento. Assim, o atleta não aceitou o novo desafio.

A negociação estava bastante adiantada. Nela, o Tricolor pegaria o jogador por empréstimo até o fim de 2024. No entanto, o contrato seria com opção de compra no valor de 1 milhão de dólares (R$ 5,62 milhões na cotação atual).

O São Paulo segue em busca de um novo nome. O técnico Luis Zubeldía entende que o elenco precisa de mais um zagueiro para compor o grupo.

