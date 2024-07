CBF divulga reagendamento de dois jogos do Inter pela Série A

O Inter tomou conhecimento do reagendamento de dois dos seus compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, a CBF divulgou, nesta terça-feira (30), as novas datas dos jogos contra Cruzeiro e Juventude. Houve necessidade do adiamento dos embates por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande de Sul. Os dois jogos são válidos pela quinta e sexta rodadas da Série A, respectivamente.

A partida contra o Ju, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, vai ocorrer no Beira-Rio, às 19h30, no dia 14 de agosto. Vale relembrar que a equipe do interior gaúcho foi algoz do Colorado na temporada em duas oportunidades. Isso porque provocou suas eliminações na semifinal do Campeonato Gaúcho e e na terceira fase da Copa do Brasil. Já o duelo com o Cruzeiro pela sexta rodada da Série A ocorrerá no Mineirão, às 19h30, no dia 28 de agosto.

Situação do Inter com jogos atrasados na Série A

Ao todo, o Inter conta com cinco jogos a menos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, trata-se do time mais prejudicado neste cenário. Aliás, o adiamento de seus confrontos pela Sul-Americana e Copa do Brasil também interferiram para esta situação. Como o Colorado já deu adeus às duas competições mata-mata nacional e continental, a equipe terá algumas datas livres o que facilitará o reagendamento dessas partidas.

Assim, deverá haver um encaixe das mesmas em dias que, na teoria, seriam exclusivos tanto para a Copa do Brasil e Sul-Americana. Além disso, alguns embates devem ser realocados nas datas Fifa. Após quatro meses, o Internacional passa por uma semana livre de apenas treinos. Desta forma, retorna a campo contra o Palmeiras, no próximo domingo (04/08), às 17h, no Beira-Rio. Atualmente, o Colorado é o 14ª colocado, com 20 pontos.

