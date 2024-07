Fluminense revela lesão de Marquinhos; saiba

Mais um problema para o Fluminense. Afinal, nesta terça-feira (30), o Tricolor anunciou uma lesão na coxa direita de Marquinhos. O ponta deixou o jogo contra o Red Bull Bragantino, no último domingo (28), sendo examinado nesta segunda (29).

Assim, o Fluminense informou detecção de um edema na coxa do jogador, que está emprestado pelo Arsenal e vem se destacando em 2024. O clube, porém, não revelou o tempo de recuperação do atleta, que já está em tratamento no CT Carlos Castilho.

Contratado por empréstimo junto ao Arsenal, Marquinhos já tem 24 partidas no ano, com dois gols e uma assistência. Curiosamente, todas as participações em gols foram na Copa Libertadores.

Confira o comunicado do Fluminense

“Informação: O jogador Marquinhos, que deixou o campo, na última partida contra o Bragantino, com dores na perna direita, realizou exame na tarde de segunda-feira (29/07), quando foi detectado um edema na coxa direita. O atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho.”

