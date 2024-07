Botafogo anuncia a contratação de Matheus Martins

Tem reforço na área! Após alguns dias de negociação, o Botafogo anunciou na tarde desta terça-feira (30) a contratação de Matheus Martins. O atacante, de 21 anos, estava na Udinese, da Itália, e assinou com o Alvinegro por quatro temporadas e meia, ou seja, até o fim de 2028. O jogador vai vestir a camisa 37.

A negociação girou em tono de 10 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 61 milhões, mais 2 milhões de euros, cerca de R$ 12,3 milhões, em bônus por metas alcançadas, por 90% dos direitos econômicos do jogador. O acordo chegou a ter alguns pontos de desentendimento, mas, no fim, conseguiram chegar em uma decisão e acertar a transferência.

O anúncio oficial contou com a participação de Luiz Henrique, atacante que chegou ao time nesta temporada e também foi revelado pelo Fluminense, assim como Matheus.

“Fala, irmão! Agora também faço parte da família. Sou mais um moleque do Alvinegro. Vamos juntos!”, diz Matheus Martins em áudio para Luiz Henrique.

Além do clube carioca, o atacante atuou na última temporada pelo Watford, da Inglaterra – clube que pertence à mesma rede da Udinese. Dessa forma, pela equipe inglesa, atuou em 46 jogos, marcou seis gols e contribuiu com duas assistências no campeonato da segunda divisão local.

Matheus Martins chega como quarto reforço dos Alvinegros nesta janela de transferências. Visto que além do atacante, o volante Allan, o meia Thiago Almada e o atacante Igor Jesus já estão no clube.

Data de estreia

Ainda não tem previsão para Matheus Martins estrear pelo clube carioca, mas ele não vai atuar pelo time carioca nas oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, será inscrito para a fase de mata-mata da Libertadores, em que o Alvinegro enfrenta o Palmeiras, e também poderá atuar na sequência do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o atual segundo colocado, com 40 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.