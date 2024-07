Braziline lança coleção em homenagem às ‘raízes’ do Flamengo

A Braziline, empresa especialista em licenciamento no Brasil, lançou, em parceria com o Flamengo (que já dura 28 anos), uma coleção inspirada nas raízes do clube carioca. São três linhas de materiais: Sportwear, Streetwear e Torcedor, para o público masculino, feminino e infantil.

A coleção tem camisetas, regatas, camisas polo, shorts e bermudas para os homens; regatas, shorts, camisetas, vestidos, body e cropped para as mulheres; e camisetas, regatas, vestidos e bermudas, para os jovens. Os produtos da coleção Raízes do Flamengo já estão à venda nas lojas oficiais do clube, e em agosto nas demais lojas de materiais esportivos e no site www.lojabraziline.com.br.

A Braziline e o Flamengo são parceiros desde 1996. Em breve, a empresa lançará a coleção especial “Raízes” para outros sete times: Atlético, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Santos, São Paulo e Vasco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.