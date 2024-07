Murilo não viaja e desfalca o Palmeiras; veja os relacionados

O Palmeiras já está no Rio de Janeiro para o confronto diante do Flamengo, às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (31), no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A delegação chegou nesta terça (30) e teve mais um desfalque confirmado para o duelo.

Afinal, Murilo não viajou com o elenco e está fora do jogo por conta de motivos pessoais. Ele era dúvida por estar em transição física. Quem também não poderá atuar é o meia-atacante Maurício, que já entrou em campo pelo Internacional na competição.

A baixa mais sentida, contudo, é do atacante Estêvão, que teve um novo entorse no tornozelo esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Vitória. Assim, a tendência é que Dudu assuma a condição de titular mais uma vez. Na lateral esquerda, Vanderlan deve começar por conta da ausência de Piquerez, também lesionado.

Todavia, não são apenas notícias ruins no Palmeiras. Afinal, Mayke está recuperado de lesão e viajou com o grupo para a capital carioca. Ele pode ser titular na vaga de Marcos Rocha.

Veja provável escalação do Palmeiras

Dessa maneira, o Palmeiras deve ir a campo com Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Felipe Anderson e Flaco López.

O Verdão vem de duas derrotas no Campeonato Brasileiro e tenta dar uma reviravolta na temporada contra o Flamengo. No entanto, o retrospecto recente não é animador. Nos últimos dez jogos, foram apenas duas vitórias do Palmeiras sobre o Rubro-Negro.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Laterais: Mayke, Giay, Marcos Rocha, Vanderlan e Caio Paulista

Zagueiros: Gustavo Gómez, Vitor Reis e Naves

Volantes: Aníbal Moreno, Fabinho, Zé Rafael, Richard Ríos e Gabriel Menino

Meias: Raphael Veiga e Rômulo

Atacantes: Dudu, Flaco López, Rony, Lázaro, Felipe Anderson e Luighi

