Liverpool x Arsenal: escalações e onde assistir

Clássico de gigantes na pré-temporada do futebol europeu. Liverpool e Arsenal se enfrentam, nesta quarta-feira (31), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em amistoso de preparação para 2024/25.

Como chega o Liverpool

Os Reds atravessam um período de reconstrução e estão no início de trabalho do técnico Arne Slot, contratado para substituir Jürgen Klopp. Dessa maneira, o Liverpool vai para o segundo amistoso nesta pré-temporada, ainda sem alguns jogadores que participaram da Eurocopa e Copa América, que seguem de férias.

No primeiro compromisso, o Liverpool venceu o Betis, da Espanha, por 1 a 0, com gol de Szoboszlai.

Ao mesmo tempo, Curtis Jones, lesionado, é a principal dúvida na equipe.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, os Gunners dão continuidade ao grande trabalho do técnico Mikel Arteta, que brigou pelo título da Premier League nas duas últimas temporadas.

Contudo, assim como o Liverpool, o Arsenal ainda não poderá contar com os atletas que participaram da Euro e Copa América. Mas, a expectativa é que o zagueiro Calafiori, contratado nesta janela de transferências, faça sua estreia com a camisa dos Gunners.

Por fim, o clube londrino vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Manchester United em outro amistoso entre ingleses nesta pré-temporada.

Liverpool x Arsenal

Amistoso de pré-temporada do futebol europeu

Data e horário: quarta-feira, 31/07/2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Lincoln Financial Field, na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Van den Berg, Robertson; Endo, Morton; Salah, Szoboszlai, Doak; Elliott. Técnico: Arne Slot.

Arsenal: Hein; White, Timber, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Nwaneri; Jesus, Havertz, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir: LFCTV GO e a Arsenal TV

