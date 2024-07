Zubeldía, do São Paulo, destaca dificuldade e valoriza vitória contra o Goiás

O São Paulo venceu o Goiás pelo placar de 2 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, na volta, pode perder por um gol de diferença e ainda avançará para as quartas de final.

Contudo, o técnico Zubeldía analisou o resultado positivo e as decisões que contribuíram para a vitória do Tricolor Paulista.

“O mais difícil do futebol é trabalhar sem espaço com a obrigação de encontrar esses espaços imediatamente. Por isso, preferi jogadores melhores em espaços curtos, para que eles pudessem resolver essas situações e fazer a diferença neste jogo. Sabíamos da complexidade, e esses tipos de partida são as mais difíceis desse trabalho”, disse o técnico na entrevista coletiva.

O São Paulo volta a campo no sábado (3) para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão. O jogo será no Morumbi. Por outro lado, o time enfrenta novamente o Goiás na próxima quinta-feira (8), às 20h, no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).

Zubeldía analisa a sequência da temporada e mantém os pés no chão. Além das competições nacionais, o São Paulo segue vivo na Libertadores.

“Veremos cada partida conforme planejado, entendendo que a expectativa no Brasileirão sempre é alta e gostaríamos de estar mais acima. As copas, tanto a Copa do Brasil quanto a CONMEBOL Libertadores, são decididas em 180 minutos, e precisamos pensar primeiro em fazer bons 90 minutos”, resumiu o técnico do São Paulo.

