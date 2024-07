Fortes no mercado, Flamengo e Palmeiras podem ‘agarrar’ torneio milionário

Flamengo e Palmeiras iniciam nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã, o embate pelas oitavas de final da Copa do Brasil, competição milionária. Pensando exatamente na questão financeira, os clubes também proporcionam um confronto com fortes contratações e movimento no mercado da bola. Além disso, podem aproveitar o torneio ‘milionário’ para crescer ainda mais na temporada.

Até o momento, os dois clubes somam mais de R$ 100 milhões em contratações. Isto porque a segunda janela de transferências está aberta até 2 de setembro, então, muitas coisas podem acontecer no Ninho do Urubu e também na Academia de Futebol.

Pelo lado rubro-negro ainda não houve uma contratação de em julho. Existe negociações com Claudinho, mas o Zenit faz duro para liberar o jogador, que tem vontade de vestir a camisa carioca. O reforço de maior impacto até aqui foi De La Cruz no início da temporada. Ele foi alvo em 2023, mas não hou desfecho positivo. Foram quatro reforços do Fla, mas atingiu um custo de R$ 165,8 milhões.

O clube administrado por Leila Pereira, aliás, foi mais forte. Até o momento são sete contratações, sendo quatro do início do anos e três na segunda da janela. Mauricio fechou com o Plameiras e se tornou a segunda contratação mais cara da história do clube, com R$ 62,1 milhões aos cofres do Verdão.

Contratações do Flamengo (R$ 165,8 milhões)

Nico De La Cruz, meia, ex-River Plate (início de 2024) Matías Viña, lateral esquerdo, ex-Roma (início de 2024) Léo Ortiz, zagueiro, ex-RB Bragantino (início de 2024) Carlinhos, atacante, ex-Nova Iguaçu (início de 2024)

Contratações do Palmeiras (R$ 186,7 milhões)

Aníbal Moreno, volante, ex-Racing (início de 2024) Caio Paulista, lateral, ex-Fluminense (início de 2024) Bruno Rodrigues, atacante, ex-Cruzeiro (início de 2024) Lázaro, atacante, por empréstimo (início de 2024) Felipe Anderson, meia-atacante, livre no mercado (julho de 2024) Agustín Giay, lateral, ex-San Lorenzo (julho de 2024) Maurício, meia, ex-Internacional (julho de 2024)

Copa do Brasil milionária

A premiação da competição, inclusive, chama atenção. Os clubes, aliás, podem aproveitar a chance para pegar a Copa do Brasil para aumentar ainda mais a saúde financeira. Flamengo e Palmeiras, afinal, vão receber R$ 3,465 milhões de premiação por terem se classificado às oitavas. Os clubes já somam R$ 5,670 milhões até aqui de faturamento. Veja as premiações fase a fase.

Terceira fase: R$ 2,205 milhões

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões

Quartas de final: R$ 4,515 milhões

Semifinal: R$ 9,45 milhões

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões

Os dois clubes, aliás, ainda têm a Libertadores para disputar, o que pode aumentar o lucro ao fim do ano. Por terem elencos recheados, Flamengo e Palmeiras, inclusive, podem aproveitar os jogadores ao máximo, sem se preocuparem com times curtos. Isso faz diferença em duelos mata-matas. Quem será que conseguiu a melhor contratação? Isto será definido em campo.

