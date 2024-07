Corinthians tem enorme aproveitamento em jogos de Copas em 2024

O Corinthians encara o Grêmio nesta quarta-feira (31), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É verdade que a temporada do Timão não vem sendo das melhores e, neste momento, briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Contudo, é inegável também dizer que o Alvinegro se transforma quando vai disputar uma partida de copa.

Afinal, nos jogos válidos pelas Copas do Brasil e Conmebol Sul-Americana, foram sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, com 23 gols marcados e apenas quatro sofridos. Contudo, vale ressaltar que António Oliveira foi o treinador em todas estas partidas. Será o primeiro mata-mata de Ramón Diaz com o Timão.

Contudo, assusta a diferença na comparação com o rendimento do Corinthians nas copas, com Paulista e Campeonato Brasileiro. Enquanto na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Timão tem 80% de aproveitamento, nas outras duas competições não chega a 40%.

Copas também é esperança de taça no Corinthians

Além disso, as copas são o que mantêm a esperança do torcedor corintiano de levantar uma taça em 2024. No Campeonato Paulista, a equipe terminou na 15° colocação e caiu precocemente. Já na Copa do Brasil, encara o Grêmio mirando uma vaga nas quartas. Situação parecida na Sul-Americana, onde terá o RB Bragantino, na mesma fase.

Assim, o Corinthians tenta manter o bom aproveitamento em copas para abrir vantagem contra o Grêmio. O duelo de volta acontece na próxima quarta-feira (7), às 21h30, no Couto Pereira.

