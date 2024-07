Rebeca é alvo de golpe horas após conquistar medalha de bronze

A ginasta Rebeca Andrade viveu uma montanha russa de emoções, na última terça-feira (30). Ao lado de suas companheiras, venceu a medalha de bronze por equipes na ginástica, em disputa da Olimpíada de Paris. Horas depois, ela utilizou suas redes sociais para comunicar que criminosos estavam tentando se passar por ela. Os infratores se apresentavam como atleta e pediam dinheiro pelo WhatsApp.

Rebeca dormia até que seus familiares buscaram fazer contato para avisá-la da tentativa de golpe. Assim, já na madrugada desta quarta-feira (31), ela utilizou sua conta do Instagram para alertar seus seguidores. A ginasta esclareceu que não era ela quem estava realizando o contato e pedindo dinheiro.

“Gente, eu já estava dormindo, mas acordei com mensagem dos meus familiares dizendo que tem alguém se passando por mim e pedindo dinheiro no WhatsApp. Por favor, não mandem dinheiro para ninguém. São 4h da manhã daqui”, detalhou a atleta.

“Eu não mudei de número, não sou eu”, complementou e depois disse que voltaria a descansar.

Os criminosos usaram uma foto de Rebeca como tentativa de convencimento a pessoas próximas da ginasta. Assim, os criminosos tentaram tirar dinheiro das pessoas ao indicar que precisava ressarcir seu preparador da seleção por pagar uma conta de R$ 300. Aliás, eles prometeram que devolveriam o dinheiro no dia seguinte.

Rebeca é protagonista em conquista inédita de medalha

Rebeca Andrade comandou a reação da Seleção Brasileira de ginástica feminina em uma final que começou com bastante tensão. Prova disso é que as brasileiras deixaram a sexta posição e atingiram o pódio. A equipe assegurou a inédita medalha de bronze somente na apresentação do último aparelho.

Aliás, a recuperação ocorreu graças ao excelente desempenho de Rebeca em salto, que garantiu uma nota alta ao Brasil. Assim, o rendimento dela nas barras foi quase perfeito. Tanto que ela encantou a principal ginasta do mundo, a norte-americana Simone Biles. Com a reação, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Lorrane Oliveira e Rebeca carimbaram a medalha de bronze por equipes para o Brasil na Olimpíada de Paris.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.