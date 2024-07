Grêmio anuncia oficialmente a contratação do atacante Braithwaite

O Grêmio anunciou oficialmente a contratação do atacante Braithwaite, nesta quarta-feira (31). O clube já havia divulgado o acerto com o dinamarquês, na última segunda-feira (22), mas ainda faltava a oficialização. Afinal, ele ainda precisava passar pelos exames médicos e assinar contrato válido até dezembro de 2026. Mesmo assim, já treinava com o grupo no CT Luiz Carvalho.

O jogador ainda não poderá fazer a sua estreia pelo Imortal, já que não obteve seu visto de trabalho. Aliás, seu nome ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ou seja, ele não estará à disposição de Renato Gaúcho para o embate com o Corinthians, nesta quarta-feira (31), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A carreira do atacante foi estruturada em grande parte no futebol espanhol, com passagens por Leganés, Barcelona e Espanyol. Um fato curioso é que ele defendeu os Blaugranas entre 2020 e 2022. Inclusive, a sua chegada, na teoria, foi para substituir Suárez, mas não teve sucesso na missão, pois teve passagem discreta.

Expectativa com sua chegada ao Grêmio

A transferência para o Grêmio ocorre na temporada seguinte à passagem do icônico centroavante uruguaio pela equipe gaúcha. A propósito, em situação semelhante à sua contratação pelo Barcelona. O último clube do astro nórdico foi, porém, o Espanyol, onde ajudou o time a retornar à elite do futebol espanhol. Além disso, foi o artilheiro da Segunda Divisão espanhola, com 22 gols. O reforço ainda disputou duas Copas do Mundo pela seleção da Dinamarca.

Assim, sua trajetória carimba a sua contratação pelo Tricolor Gaúcho como badalada. O técnico Renato Gaúcho pode promover uma concorrência por posição entre Diego Costa, Braithwaite e até mesmo o uruguaio Arezo. O atacante dinamarquês ainda tem capacidade de atuar ao lado de um dos dois.

