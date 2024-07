Em denúncia, Scooby expõe foto de árbitro com possível adversário de Medina

O surfista brasileiro Pedro Scooby utilizou seu perfil no Instagram para fazer uma denúncia pública contra o juiz de surfe Ben Lowe. O atleta brasileiro recebeu uma foto do árbitro, que figura no quadro de juízes das Olimpíadas de Paris, ao lado de Ethan Ewing – possível adversário de Gabriel Medina em uma eventual semifinal.

Ao expor a relação do árbitro e do competidor fora do cenários das competições, Scooby questionou a escalação de Lowe no possível confronto entre os surfistas. O atleta, que tem participado das transmissões da CazéTV nas Olimpíadas, também recordou algumas polêmicas recentes envolvendo as notas de Gabriel Medina e o desempenho do juiz nos Jogos de Tóquio.

Denúncia de Pedro Scooby

O desabafo de Pedro Scooby teve um tom de cobrança à organização do torneio mundial. Segundo ele, o Comitê Olímpico já havia ignorado uma denúncia contra Ben Lowe nos Jogos de Tóquio, em 2020, por notas questionáveis ao surfista brasileiro. À época, o próprio Gabriel Medina se manifestou oficialmente sobre as avaliações das baterias.

“Vamos lá! Em Tóquio, teve um árbitro que deu as notas mais altas para os adversários de Medina e notas mais baixas para ele nas baterias. Teve uma reclamação formal para o Comitê Olímpico, mas os caras não fizeram nada. E esse cara está aqui de novo. Ai eu estava aqui em casa e recebo uma foto dele abraçado com Ethan, que é o cara que se passar pode enfrentar o Medina na semifinal. Se o Medina também passar”, e continuou:

“Vamos fazer uma comparação? Imagina um jogo de futebol entre Fla x Flu e ai, um dia antes, o juiz encontra o Gabigol. Está de sacanagem, irmão? Isso é uma entidade séria, estamos falando de Olimpíadas e não poderia acontecer. Os dois (Ethan e Ben) são australianos. Nessa reclamação, também mostraram as estatísticas das baterias e como ele prejudicou o Gabriel”, desabafou.

