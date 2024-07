Botafogo não desiste de Vagiannidis e formaliza mais uma proposta

O Botafogo não desistiu do lateral-direito Vagiannidis. Afinal, formalizou mais uma oferta, na última segunda-feira (29), pelo jogador grego. Segundo o jornal “O Globo”, o Panathinaikos, clube do defensor, prometeu, então, uma resposta até sexta-feira (2). Há outros clubes também interessados no futebolista europeu.

Na primeira oferta, o Botafogo chegou a 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões), valor, porém, considerado baixo pelo Panathinaikos. Em seguida, subiu a proposta, mas os grego, irredutíveis, não cederam. Na Grécia, chegaram a publicar que Vagiannidis não estaria à venda. Agora, o clube alvinegro tenta nova cartada pelo lateral-direito.

O Panathinaikos exige uma compensação em valor cheio pelos 65% dos direitos econômicos sobre o jogador. Os outros 35% são da Inter de Milão, clube com o qual o Glorioso deve negociar diretamente também.

Vagiannidis já acenou positivamente com o Botafogo. O jovem grego de apenas 22 anos gostou do projeto do clube, do salário, da recomendação do técnico Artur Jorge e do fato de o Botafogo estar em uma holding de clubes internacionais.

A simpatia de Vagiannidis pelo Botafogo deixa a SAF bem otimista por um desfecho positivo, afirma a publicação.

O lateral tem contrato com o clube ateniense até a metade de 2025. O Botafogo lembra ao Panathinaikos que o jogador pode sair de graça ao fim da próxima temporada.

