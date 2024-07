Palmeiras está perto de contratar joia do Barcelona com passagem pela seleção

O Palmeiras está próximo de acertar com Wesley Dual, de 18 anos, que já defendeu a seleção da Espanha e atua nas divisões de base do Barcelona. O Alviverde está na expectativa da chegada da documentação para anunciar oficialmente o reforço para a equipe Sub-20, com contrato de dois anos, segundo o ‘ge’.

Dual é filho de mãe brasileira e pai espanhol. A joia atua como primeiro ou segundo homem de meio de campo nas canteras de La Masia, famosa por revelar recentemente nomes como Yamal, Pedri e Gavi, além dos já renomados Messi, Xavi e Iniesta.

O jovem, nascido na Catalunha, chegou a ser chamado pelo jornal “Mundo Deportivo” de o “Kanté de La Masia”, em referência ao volante francês. Dual está no Barcelona desde os 13 anos de idade.

O Verdão fez o primeiro contato pela joia no início do ano, mas as tratativas se arrastaram até que os Blaugranas fossem convencidos da liberação. No entanto, os espanhóis ficarão com 20% dos direitos econômicos para uma possível venda futura.

Convocado para a seleção da Espanha Sub-17, Wesley tem o sonho de atuar pelo Brasil. Dessa maneira, já vinha sendo observado pelo coordenador da CBF, o ex-lateral-esquerdo Branco. No momento, ele segue em pré-temporada com a equipe juvenil do Barcelona. Quando a negociação estiver 100% concluída, viajará para o Brasil e se apresentará ao Palmeiras.

