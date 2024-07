Fluminense vence a quarta seguida no Brasileirão Sub-20 e se aproxima de vaga

Embalado, o Fluminense conquistou mais uma importante vitória pelo Brasileirão Sub-20. Nesta quarta-feira (31), o Tricolor fez 1 a 0 (gol de João Lourenço) sobre o Atlético-GO, no Estádio Municipal Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), pela 16ª rodada.

O triunfo é o quarto seguido do tricolor na competição e a vaga às quartas, antes praticamente impossível, agora está cada vez mais real. Afinal, o time das Laranjeiras chegou aos 24 pontos e se igualou ao Goiás, oitavo colocado.

Os oito primeiros clubes avançam às quartas de final, vale salientar. Assim, o Fluminense aparece em nono, com três rodadas por vir até o fim da primeira fase. O Goiás tem a mesma pontuação, mas ainda joga na rodada, aliás.

Os últimos três jogos do Flu na competição são contra Palmeiras (dia 7 de agosto, em casa), Inter (dia 15, fora) e São Paulo (dia 21, em casa). Antes de tudo isso, o Tricolor ainda encara o Flamengo, no sábado (3), pela nona rodada da Taça Guanabara.

Já o Atlético-GO segue na antepenúltima posição, em 18º, com apenas 12 pontos. O time goiano venceu somente três de seus 16 compromissos até aqui na competição, com dez derrotas e outros três empates. Encerra sua participação enfrentando Goiás, Corinthians e Botafogo.

