Jogos Olímpicos: EUA e Alemanha vencem, e Brasil avança no futebol feminino

A seleção feminina de futebol conseguiu se classificar para às quartas de final das Olímpiadas de Paris. A equipe perdeu para a Espanha por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (31), mas a vitória dos Estados Unidos em cima da Austrália, por 2 a 1, ajudou o Brasil a conquistar a vaga como um dos melhores terceiros colocados.

Outro placar também beneficiou a seleção: a goleada da Alemanha por 4 a 1 sobre a Zâmbia. Dessa forma, os dois resultados que o Brasil precisava em caso de derrota, como foi, aconteceu. Agora, a equipe aguarda para saber qual vai ser seu confronto na fase mata-mata.

Assim, a Seleção Brasileira volta a campo no próximo sábado (3), em Nantes, contra a primeira colocada do Grupo A. O adversário será definido ainda nesta quarta-feira com dois jogos: Nova Zelândia x França e Colômbia x Canadá. Logo, o adversário pode ser a Colômbia ou a França.

No entanto, apesar da classificação, o Brasil não vai poder contar com a principal jogadora: Marta. A capitã da equipe foi expulsa nos acréscimos ainda no primeiro tempo da partida contra as espanholas. Em um lance infeliz, a jogadora foi tentar afastar a bola, mas perdeu o tempo e deu um chute na cabeça de Olga. A camisa 10 da Seleção Brasileira acabou recebendo o cartão vermelho direto e deixou o gramado chorando muito. Dessa forma, portanto, cumprirá suspensão automática no próximo jogo.

A seleção terminou a fase de grupos em terceiro do grupo C com três pontos, sendo uma vitória, na estreia contra a Nigéria, e duas derrotas, para o Japão e Espanha, respectivamente.

