Adson comenta jogo da Copa do Brasil e revela ídolo no Vasco

14 dias depois de enfrentar o Atlético-GO pelo Brasileirão, o Vasco volta a Goiânia para encarar o Dragão, desta vez pela Copa do Brasil. E o ponta Adson, ausência na última partida do Cruz-Maltino, contra o Grêmio, está de volta ao time.

O jogador comentou a expectativa para o duelo de logo mais, às 21h30 (de Brasília), afirmando que o fato de ter enfrentado (e vencido, diga-se) o Atlético-GO há pouco tempo interfere na preparação. Para ele, isto até dificulta a vida do Vasco, aliás.

“Expectativa muito alta, mas a gente sabe da qualidade do Atlético-GO, é um time muito bom. A gente está trabalhando bastante. Estamos muito fechados e esperamos fazer um grande jogo. Eu acho que, por termos enfrentado eles recentemente, é mais difícil ainda, porque a gente ganhou, eles analisam o jogo, como a gente também analisa, mas acho que isso pode dificultar mais pela questão de já se conhecer bem”, analisou em entrevista ao “ge”, divulgada nesta quarta.

Poucas oportunidades no começo do ano

O jogador, contratado junto ao Nantes-FRA para a temporada 2024, avaliou, então, seu início de passagem no Gigante da Colina. Ele não lamenta as poucas oportunidades com o ex-técnico Ramón Díaz, admitindo, dessa forma, que precisava se adaptar ao novo ambiente.

“Não tem frustração nenhuma (com as poucas chances com Ramón). Em todo clube tem um período de adaptação. Eu tinha pouco tempo aqui, acho normal oscilar, não se firmar tão bem na equipe. Talvez também por eu ter ficado um tempo sem jogar na França, não estava tão bem fisicamente, não estava no meu melhor momento. Respeito as escolhas, continuei fazendo meu trabalho. Não sou tanto de falar, sou de trabalhar, acho que estou colhendo o que plantei lá no começo”, disse.

Jogar ao lado do ídolo

Adson revelou também que o seu agora companheiro Philippe Coutinho é um ídolo pessoal. O craque reestreou pelo Vasco entrando no lugar do próprio camisa 28, que terá a oportunidade de atuar ao lado de seu ídolo pela primeira vez na carreira.

“Para ser bem sincero, até falei quando eu cheguei no Vasco. Me perguntaram quem que era o meu ídolo, eu falei que era o Coutinho. Porque é um cara que eu me inspiro muito, pelo que ele fez na Seleção, fez na Europa. Pela característica dele também, acho um pouco parecida com a minha. Fico muito feliz de estar no dia a dia com ele, um cara sensacional também, uma pessoa incrível. Eu tenho certeza que ele vai ajudar bastante a gente nessa reta final”, finalizou.

