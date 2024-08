Santos aplica goleada no Corinthians em clássico pela Brasileirão Sub-20

O Santos aplicou uma goleada no Corinthians, por 5 a 2, no Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo foi disputado na tarde desta quarta-feira (31), no CT Rei Pelé, em Santos.

Com o resultado, o Peixe ganhou duas posições e agora está na sétima colocação do torneio nacional. O time santista tem atualmente 24 pontos. Já o Corinthians segue na 15ª posição, com 15 somados.

O Santos abriu o placar com Diego Borges, logo aos quatro minutos de jogo. Pouco depois, Alejandro Villareal fez o segundo. Bahia diminuiu para o Corinthians. No finalzinho do primeiro tempo, o Timão conseguiu o empate novamente com Bahia. No entanto, na etapa complementar o Santos ampliou com Gabriel Bontempo, Enzo Monteiro e Miguelito para dar números finais.

O Santos encara agora o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, na próxima quarta-feira (7), às 15h (de Brasília). Já o Corinthians enfrenta o Atlético, no Parque São Jorge, no mesmo dia, às 16h.

