Braithwaite promete entrega pelo Grêmio: ‘Objetivo é ganhar títulos’

Anunciado nesta quarta-feira (31), Martin Braithwaite falou pela primeira vez como jogador do Grêmio. O experiente atacante, de 33 anos, concedeu entrevista à TV do clube e já declarou estar ansioso para estrear pelo Tricolor. O dinamarquês garantiu que vai se doar ao máximo para ajudar o time a buscar títulos na temporada.

“A primeira vez que eu soube que havia interesse foi em janeiro. Foi algo diferente para mim, uma surpresa positiva. Estava trabalhando essa ideia de como era jogar no Brasil e gostei da ideia. Por sorte, tive a oportunidade. A oferta agora de vir para o Brasil, ao Grêmio. Estou muito contente”, afirmou Braithwaite.

“Estou muito contente de estar aqui. Vou tentar tudo para ganhar as partidas e fazer gols. O que posso prometer é que vou dar o máximo em cada partida. Eu sei que os gremistas têm esses valores. Tem que lutar. Vamos dar o máximo para recompensá-los. Espero estar em campo o mais rápido”.

Atacante fora das oitavas da Copa do Brasil pelo Grêmio

Braithwaite não poderá atuar nos dois jogos contra o Corinthians pela Copa do Brasil (um deles nesta quarta-feira, às 21h30), por não ter sido inscrito a tempo no BID da CBF. Contudo, o atacante revelou que vem assistindo às partidas do Grêmio e vê crescimento na equipe de Renato Gaúcho, que deixou recentemente a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro após uma sequência positiva de resultados.

Dessa maneira, o atleta acredita que o Imortal tem condições de brigar pelos títulos da Libertadores e Copa do Brasil.

“Como todos sabem e também me falaram, o Grêmio é um clube grande, com muita história. O objetivo é ganhar títulos. Eu sei que chego em um momento muito importante, o momento mais importante no ano. Eu sei que no Brasileiro estamos em uma situação complicada. Mas, do meu ponto de vista, de fora, as últimas partidas foram melhores. Assim, ganhamos confiança de seguir assim”, declarou.

Por fim, Braithwaite falou sobre o técnico Renato Gaúcho. No entanto, admitiu que ainda não teve um papo com o comandante gremista.

“Ainda não cheguei a conversar com ele, mas todos me falam que é uma boa pessoa e bom treinador. Como jogador, sabemos da sua carreira. Foi incrível. Ele tem esse ‘ponto humano’ e é muito importante. Por ter sido jogador, creio que meus companheiros o respeitam muitíssimo. Podemos aprender muito com sua carreira. Ele ganhou muito na vida e é importante para os jogadores porque assim podemos nos inspirar mais para ganhar as coisas que ganhou em sua carreira”.

Destaque na Espanha

A carreira do atacante foi estruturada em grande parte no futebol espanhol, com passagens por Leganés, Barcelona e Espanyol. Um fato curioso é que ele defendeu os Blaugranas entre 2020 e 2022. Inclusive, a sua chegada, na teoria, foi para substituir Suárez, mas não teve sucesso na missão, pois teve passagem discreta.

A transferência para o Grêmio ocorre na temporada seguinte à passagem do icônico centroavante uruguaio pela equipe gaúcha. A propósito, em situação semelhante à sua contratação pelo Barcelona. O último clube do astro nórdico foi, porém, o Espanyol, onde ajudou o time a retornar à elite do futebol espanhol. Além disso, foi o artilheiro da Segunda Divisão espanhola, com 22 gols. O reforço ainda disputou duas Copas do Mundo pela seleção da Dinamarca.

Assim, sua trajetória carimba a sua contratação pelo Tricolor Gaúcho como badalada. O técnico Renato Gaúcho pode promover uma concorrência por posição entre Diego Costa, Braithwaite e até mesmo o uruguaio Arezo. O atacante dinamarquês ainda tem capacidade de atuar ao lado de um dos dois.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.