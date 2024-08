Athletico vence o Bragantino e fica perto da vaga na Copa do Brasil

O Athletico-PR venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, nesta quarta-feira (31), na Ligga Arena, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o Furacão deu grande passo rumo à classificação. Afinal, uma derrota por um gol de diferença em Bragança Paulista, semana que vem, classifica o Rubro-Negro. Zapelli e Christian marcaram os tentos.

O Red Bull Bragantino começou a partida com mais posse de bola e finalizações. Inclusive, Vitinho e Mosquera levaram perigo pelos paulistas. Apesar do bom momento, quem abriu o placar (e, claro, tomou conta da partida) foi o Athletico-PR. Afinal, aos 21, Cuello foi à linha de fundo e cruzou na medida para Zapelli fazer de cabeça.

Uma dupla argentina, portanto. Neste embalo,o Furacão ampliou seis minutos mais tarde, em uma jogada parecida, mas pela esquerda: Esquivel cruzou, e Christian marcou de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Nathan Mendes fez falta em Mastriani na área. O próprio argentino bateu. Ele até balançou as redes, mas o gol foi anulado por dois toques na cobrança da penalidade.

Na segunda etapa, o Red Bull Bragantino acertou a marcação e também criou boas chances, principalmente com os seus homens de frente. Thiago Borbas e Lincoln, que entraram no decorrer da partida, perderam boas. O volante Lucas Evangelista, de fora da área, também não aproveitou. A melhor chegada, porém, foi com John John.

No entanto, o Athletico-PR também teve suas oportunidades. Mastriani e Cuello foram os atletas que mais levaram perigo. No

Próximos compromissos

As equipes farão o jogo da volta das oitavas de final na próxima quarta-feira (07), no Nabi Abi Chedid, às 19h. No entanto, os times têm compromissos válidos pelo Brasileirão no final de semana. O Athletico recebe o Grêmio neste domingo (04), às 16h. Já o Bragantino visita o Vasco na noite anterior (03), às 19h.

Tanto o Braga quanto o Furacão ainda disputam a Sul-Americana. Dessa forma, as equipes entrarão em campo pela competição continental daqui a duas semanas. Também pela ida das oitavas de final, os paranaenses encaram o Belgrano (ARG), enquanto os paulistas enfrentam o Corinthians.

ATHLETICO-PR X RED BULL BRAGANTINO

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO-PR: Léo Linck; Erick (Madson, aos 13’/2°T) , Kaíque Rocha, Thiago Heleno (Gamarra, aos 13’/2°T) e Esquivel; Christian, Fernandinho (Gabriel, aos 32/2°T) e Zapelli; Cuello (Julimar, aos 32/2°T), Mastriani (Di Yorio, aos 38’/2°T ) e Canobbio. Técnico: Martin Varini

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes e Lucas Cunha; Raul (John John, aos 11’/2°T), Lucas Evangelista (Jadsom Silva, aos 32/2°T) e Lincoln (Ramires, aos 24’/2°T); Helinho (Vinicinho, aos 32/2°T) Vitinho (Thiago Borbas – Intervalo) e Henry Mosquera Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Zapelli, aos 21’/1°T (1-0) e Christian, aos 27’/1°T (2-0)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva-FIFA (GO) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartão amarelo: Chritian, Erick, Fernandinho e Gabriel (CAP); Lucas Evangelista (RBB)

Cartão vermelho: –

