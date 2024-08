Flamengo joga muito e vence o Palmeiras no Maracanã

Deu Flamengo no clássico com o Palmeiras, nesta quarta-feira (31/7), no Maracanã. No jogo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro fez belo jogo. Afinal, com postura ofensiva, dominou as ações desde os primeiros segundos diante de um Verdão muito recuado. Mas o time carioca teve pouca eficácia na finalização no primeiro tempo. Contudo, no segundo tempo, chegou ao gol que fez explodir um estádio com mais de 64 mil presentes com Pedro. Mais tarde, Luiz Araújo ampliou, fechando um dia de ouro, já que pela manhã o a diretoria arrematou, em leilão, o terreno para o seu estádio, na região portuária da cidade.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira, 7/8, no Allianz Parque, em São Paulo. Com a vantagem construída no Rio, o Flamengo avança às quartas de final mesmo se perder um gol. Se o Palmeiras vencer por dois gols, pênaltis. Mas se der Verdão por três gols de diferença, o gigante paulista avança diretamente para a próxima fase.

Flamengo domina Palmeiras no 1º tempo

O Flamengo começou muito bem, com Cebolinha e Ayrton Lucas levando a defesa palmeirense à loucura. Dessa forma, foram eles que criaram duas grandes oportunidades em lances pelo fundo. Na melhor, Pedro, após cruzamento da esquerda, tentou fazer o gol de letra e Werverton defendeu. O Palmeiras, com apenas um atacante mais enfiado, tentava, com muitos meio-campistas, fazer ligações diretas para Rony, único adiantado no esquema bem cauteloso de Abel Ferreira.

Aos 23, Cebolinha sentiu uma lesão e Luiz Araújo entrou em seu lugar. Apesar do baque, o Fla seguiu melhor, mas cadenciando as jogadas, sempre com Gerson e Arrascaeta centralizando as ações. Contudo, pecando na hora do arremate. O Palmeiras seguiu fechado, mas sem assustar o gol de Matheus Cunha. Assim, nada de gol no primeiro tempo, com o Fla com 76% de posse, mas pouco incisivo nos arremates.

Mengo detona na etapa final

O Flamengo seguiu mandando em campo e saiu na frente aos 12 minutos. Depois de recuperar a bola com Léo Pereira no pmeio de campo, o time deu velocidade para a jogada. Pulgar lançou Gerson, este rolou para Luiz Araújo cruzar e Pedro, na pequena área, mandar para a rede. O Palmeiras até que tentou alguma coisa no ataque. Mas um erro de passe de Gustavo Gómez matou o jogo aos 28. O zagueiro deu de presente para Pedro. O goleador avançou, tocou para De la Cruz e este para a entrada de Luiz Araújo: 2 a 0.

E quase Luiz Araújo fez mais um, roubando a bola de Giay e chutando para grande defesa de Weverton. O Verdão era uma sombra do que normalmente apresenta em seus jogos.

FLAMENGO 2X0 PALMEIRAS

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Data: 31/7/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 64.706

Público pagante: 61.217

Renda: R$ 3.832.882,50

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Leo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Leo Ortiz, 38’/2ºT), De La Cruz (Allan, 38’/2ºT), Gerson (Wesley, 44’/2ºT)e Arrascaeta; Everton Cebolinha (Luiz Araújo, 23’/1ºT) e Pedro (Gabigol, 38’/2ºT). Técnico: Tite.

PALMEIRAS: Weverton, Giay (Mayke, 34’/2ºT), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino, 34’/2ºT), Richard Ríos (Lázaro, 28’/2ºT) e Raphael Veiga (Dudu, 43’/2ºT); Felipe Anderson e Rony (Flaco López, 28’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Pedro, 12’/2ºT (1-0); Luiz Araújo, 28’/2ºT (2-0)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-FIFA)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO-FIFA) e Bruno Boschilia (PR-FIFA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-FIFA)

Cartões amarelos: Pulgar (FLA); Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Vitor Reis, Lázaro (PAL)

