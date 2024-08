Expulso, Raniele é desfalque do Corinthians para jogo da volta

O Corinthians não terá o volante Raniele para o jogo da volta contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo desta quarta-feira (31), o meio-campista levou o cartão vermelho após atingir o meia Villasanti de forma violenta.

A jogada ocorreu no começo da etapa final. Raniele dividiu uma bola no meio-campo e deixou o pé na coxa do adversário. Inicialmente, ele tomou cartão amarelo. Porém, na revisão do VAR, a arbitragem optou pelo cartão vermelho.

Com a saída do titular, Ramón Díaz terá que decidir o substituto. A tendência é que Ryan ganhe mais uma oportunidade e faça dupla de volante com Alex Santana.

Com o empate sem gols na Neo Química Arena, o Corinthians precisa vencer o Grêmio para avançar. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. O jogo da volta será na próxima quarta-feira (7), no Couto Pereira, em Curitiba.

